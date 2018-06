Arriva “24 Carati” il singolo di esordio di Frenk da ascoltare tutto d’un fiato

Si intitola “24 Carati” il primo singolo di Frenk che segna il suo esordio come cantante trap e che anticipa l’uscita del prossimo brano estivo.

La novità

Classe 2002, Frenk, all’anagrafe Francesco Pio Pagliarulo, muove i suoi primi passi nel mondo dell’arte grazie alla sua grande passione per il disegno - che lo ha portato a diventare un talentuoso writer – e che gli ha permesso di conoscere il mondo del trap che, nell’ultimo periodo, è il genere musicale tra i più ascoltati al mondo dagli adolescenti e che in Italia, nel giro di poco tempo, ha riscontrato enorme successo. Frenk, inoltre, ha conosciuto presto e anche molto bene il mondo musicale. Suo fratello, infatti, è il famosissimo rapper salernitano Rocco Hunt, vincitore di Sanremo giovani 2014. “Come giusto che sia – racconta - accolgo di gran vanto gli eventuali paragoni con mio fratello. Rocco mi appoggia in pieno ed è sempre pronto a consigliarmi nel migliore dei modi anche se lavoriamo su generi musicali diversi: lui è un rapper ed io un trapper. Direi del falso - continua - se negassi di non avvertire la pressione di avere un fratello talentuoso e molto conosciuto ma, nonostante ciò, la mia passione per il trap mi ha portato a credere in me stesso e a dimostrare che anche io sono capace di far musica”.

Con il suo primo singolo “24 Carati” Frenk decide, quindi, di spogliarsi dall’etichetta di “fratello di” per intraprendere un progetto tutto suo e farsi largo nel mondo del trap nazionale. “24 Carati” è una denuncia alla falsità. È un singolo diretto, impulsivo ed a tratti spavaldo che stravolge le metriche tradizionali ed è rivolto a chi giudica senza cognizione di causa. Il testo, infatti, nasce dalla volontà dell’artista di raccontarsi e di farsi conoscere senza troppi peli sulla lingua invitando l’ascoltatore ad un vero e proprio confronto. Grazie al suo flow riconoscibile e molto fluido, il brano è destinato a ricevere enormi consensi. “Il mio obiettivo è quello di dar voce alla mia generazione che purtroppo, in quest’epoca, è troppo sfortunata, non solo perché poco considerata ma anche perché arrendevole alle convenzioni sociali imposte. Con questo brano – ammette – ho voluto togliermi anche qualche sassolino dalla scarpa rispondendo a suon di beat chi per troppo tempo mi ha giudicato negativamente”.

Il video di “24 carati”, girato nella provincia di Napoli, è stato realizzato dal videomaker Francesco Bauleo e prodotto da Michela Marigliano con l’ausilio di Antonio D’Antuono, Felice D’Avino, Carmine Romano e Anna Marigliano.