Coronavirus: l'app da tenere sullo smartphone per l'autodichiarazione digitale

Oggi c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda l'autodichiarazione da portare in giro in caso di spostamenti necessari, ma già da qualche giorno è disponibile una nuova app, svilupata da Cristian Pibia, un programmatore in un call center (intervistato dal Corriere della Sera), che può essere portata sempre con se nello smartphone. Il link per compilare e scaricare la versione digitale dell'autocertificazione.

L'applicazione è gratuita ed ha una modalità riservata ai cittadini ed una alle gorze dell'ordine. Ecco alcune delle domande frequenti presenti nell'apposita sezione del sito web.

È un sistema ufficiale?

No. Non è un sistema ufficiale del Governo o della Regione. È una semplice web-app che permette di creare con facilità e pochi click una autocertificazione degli spostamenti.

È valido come certificato?

Si. Il certificato è valido ai fini dimostrativi e firmato digitalmente. La firma viene applicata digitalmente con il proprio nome e cognome, Data ufficiale e indirizzo ip al momento della firma. Il documento è redatto secondo il DCPM del 9 Marzo 2020 e verrà costantemente aggiornato in caso di successive modifiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per scaricare l'applicazione e per avere ulteriori informazioni cliccare qui>>>App Autocertificazione spostamenti