"ArmiAmo la barca": l'appuntamento per conoscere le novità della nautica

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo si svolgerà, nella sede della Lega Navale Italiana di Salerno, al porto Masuccio Salernitano, la seconda edizione di ArmiAmo la barca, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di diportistica e amanti del mare, l’occasione per conoscere da vicino le novità di un settore, quello della nautica, che riesce a coniugare l’amore per la natura con la tecnologia.

La manifestazione

L'evento è organizzato dall’azienda Nautica Great Sailor – Store & Service, concessionario Tohatsu per Salerno e provincia, in collaborazione con l’azienda Nautica Monetta e con la M3 Servizi Nautici, importatore per l’Italia della casa giapponese. Una tre giorni di incontri ed esposizioni di motori, barche e prodotti che avrà inizio venerdì 6 marzo con il saluto di benvenuto (ore 18:00) dell’Ing. Fabrizio Marotta, presidente della Lega Navale salernitana. Durante la manifestazione verrà presentata ufficialmente, per la prima volta in città, la gamma dei fuoribordo MFS, tra questi il Tohatsu MFS 5 GPL, un 5 cv – 4 tempi, il primo alimentato esclusivamente a GPL. Sarà possibile provare gratuitamente in mare il motore durante tutti i giorni dell’evento, prenotandosi on line.

Tutte le novità dell’azienda giapponese saranno illustrate grazie ad un workshop che vedrà la presenza dell’Ing. Raffaele Dayan, Consultant Strategy and Organization Manager di M3 Servizi Nautici, e Alessia Dayan, Marketing Manager di M3 Servizi Nautici.

Grande attenzione verrà data anche alla cura e alla manutenzione dei motori, grazie ai consigli degli espositori Liqui Moly e, in particolare, del Key Account Manager Michele Barbirati che terrà il workshop L’importanza degli additivi e dei lubrificanti nei motori di nuova generazione.

Altro protagonista dell’evento sarà il Cantiere Romar che, durante la tre giorni, presenterà due modelli di imbarcazioni, il Bermuda 570 e l’Antilla 585, e darà la possibilità, previa prenotazione (sempre attraverso la compilazione del form dedicato sul sito), di effettuare gratuitamente prove in mare del modello Bermuda, motorizzato con un Tohatsu MFS 40.

Ecco il programma

Venerdì 6 marzo

ore 18:00 saluti del Presidente della Lega Navale sez. Salerno, Ing. Fabrizio Marotta

ore 18:30 workshop “L’importanza degli additivi e dei lubrificanti nei motori di nuova generazione”. Relatore Michele Barbirati, Key Account Manager Liqui Moly

Domenica 8 marzo