Assistenza e collaudi al tempo del Covid-19: nasce Industry 4.0

Al tempo del coronavirus, l'emergenza sanitaria ha imposto stringenti misure di sicurezza per evitare contagio. Si viaggia con l'autocertificazione in tasca e spesso è molto complicato per i tecnici delle aziende spostarsi dal proprio comune di residenza per risolvere o aiutare a risolvere disfunzioni e disservizi. Viene in soccorso la realtà aumentata, che può evitare di far lievitare i costi e può anche ovviare ai divieti di trasferta. Uno strumento per ripartire si chiama Industry 4.0

La scheda

Si tratta di un servizio di assistenza ai clienti, uno strumento innovativo, integrabile con il gestionale sia per la pianificazione degli interventi che per la loro consuntivazione. E' elaborato da Messa Ufficio srl e consente di intervenire in modo immediato in caso di necessità sui sistemi server dei clienti (sia da remoto che on-site). Garantisce anche il monitoraggio H24 dei sistemi server, Interventi di emergenza in tempi certi, servizio di Tele-Assistenza (Assistenza tecnica da remoto). E' stato tutto organizzato tramite strumenti online che permettono al cliente di monitorare autonomamente le chiamate di intervento e la rendicontazione dei contratti ad ore prepagati.

Il funzionamento

Dovunque si trovi, il collaudatore potrà collegarsi dal backoffice ed eseguire l’analisi delle corrette funzionalità del macchinario con l’aiuto del manutentore sul posto che eseguirà tutte le sue indicazioni e richieste di verifica di funzionamento.

La sessione di collegamento può coinvolgere anche più interlocutori che vogliano sottoporre l’attrezzatura a stress test funzionali in ambiti diversi. Per validare la funzionalità, è possibile in tempo reale scattare foto, registrare un video, compilare una check list completa per fornire documentazione provante ai fini del superamento dell’esame in corso. I dipendenti fuori sede, dovunque si trovino, potranno collaborare tra loro per garantire la manutenzione preventiva, il pre-ordine dei pezzi di ricambio e la riparazione dei macchinari con precisione e rapidità, senza alcun trasferimento. Videochiamata e realtà aumentata offrono un valido supporto a tutte le aree industriali garantendo semplicità d'uso ed efficacia anche in presenza di bassa connettività.

