Bioplast contro il Covid-19: Bonus economico ed assicurazione salute per i dipendenti

Assicurazione Salute anti Covid-19 e Bonus in busta paga; sanificazione locali e distanze operative di sicurezza. Bioplast, azienda leader nella produzione di packaging ed imballaggi, ha varato un piano aziendale d’intervento a tutela dei propri dipendenti impegnati quotidianamente a garantire una produzione essenziale per la vita di tutti gli italiani.

L’azienda, che ha sede nell'area industriale di Fisciano, ha premiato tutti i 100 dipendenti con l’erogazione di un bonus economico straordinario. L'azienda ha inoltre sottoscritto a proprio spese, sempre per tutti i dipendenti, un’assicurazione salute che tutela il personale rispetto ad ogni eventuale problema inerente il Covid-19. Ovviamente negli stabilimenti e negli uffici aziendali di Fisciano (SA) sono stati applicati tutti i parametri di sanificazione, distanziamento ed operativi necessari a tutelare la salute dei lavoratori prevenendo e scongiurando la diffusone del contagio.

Bioplast, come tutte le aziende della filiera degli imballaggi, non ha mai cessato la lavorazione. E’ un comparto strategico perché indispensabile , particolarmente in questa fase di lockdown, alle filiere agroalimentare ed igienico-sanitaria che senza imballaggi sarebbero bloccate.

“I nostri lavoratori – dichiara il fondatore di Bioplast Gerardo Gambardella presidente PMI Confindustria Salerno (foto allegate) che gestisce l’azienda insieme ai figli Marco e Susy – rappresentano la nostra principale risorsa. Tutti i reparti – produzione, logistica, sviluppo e ricerca – stanno lavorando con grande spirito di corpo e responsabilità nella consapevolezza che da questa crisi usciremo restando uniti e cooperando tutti insieme; giusto supportarli in maniera efficace”.

“Questa crisi – afferma Marco Gambardella, presidente nazionale ATIF che raccoglie le aziende del comparto – si supera rimettendo al centro dell’economia: il lavoro ed i lavoratori, la ricerca e sviluppo, l’ambiente e la qualità. Vogliamo dare il nostro contributo d’imprenditori con queste buone pratiche a favore dei nostri lavoratori ed a supporto di una filiera come quella degli imballaggi che sta facendo in pieno la sua parte – nonostante enormi difficoltà- per non far mancare i prodotti alimentari ed igienico-sanitari”.