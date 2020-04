Piano socio economico: 14 milioni per le famiglie con figli al di sotto dei 15 anni

Sul sito istituzionale della Regione Campania è stato pubblicato l'avviso per gli interventi da indirizzare alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole.

L'avviso

La Regione erogherà, in favore delle famiglie con figli al di sotto dei quindici anni, un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting. Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

€. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);

€. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).

Le risorse messe a disposizione per questo intervento sono 14 milioni di euro.

L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it a partire dalle 09.00 del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno 07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.

