Roccapiemonte: l'avviso per la concessione dei bonus alimentari

Il Comune di Roccapiemonte ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale a causa dell'emergenza Covid-19.

L'avviso

A seguito dell'ordinanza numero 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, i cittadini che sono in condizioni di disagio per l'emergenza Covid-19 possono accedere all'erogazione dei buoni spesa. Le domande vanno inviate esclusivamente per mezzo mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata per il tramite degli incaricati della protezione civile che dovranno essere contattati per il ritiro a domicilio dell’istanza entro e non oltre il 07 aprile 2020 al seguente numero 0812131278. Il termine di presentazione delle domande è fissato infatti per il giorno 7 aprile 2020.

Tutte le informazioni ed il disciplinare per la concessione del buono spesa, sono scaricabili dal sito www.comune.roccapiemonte.sa.it

Sempre sul sito dell’Ente è possibile scaricare l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli esercizi commerciali convenzionati all’acquisizione dei buoni per sostegno alimentare e il modulo di domanda per i commercianti che dovrà essere presentato entro e non oltre il 10 aprile 2020.