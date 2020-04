Contributo per le persone con disabilità: l'avviso dei comuni di Salerno e Pellezzano

Anche l'Ambito S5 ha pubblicato le modalità per richiedere il contributo per le persone con disabilità, erogato dalla Regione Campania. È stato pubblicato, infatti, sul portale istituzionale del Comune di Salerno www.comune.salerno.it e sul sito dell’Ambito Territoriale S05 www.pianosociales5.it l'avviso pubblico per l'accesso al bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave e che riconoscerà priorità di accesso ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.

Il bonus è previsto per i cittadini con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 anche non grave, residenti nei Comuni di Salerno e Pellezzano e non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania in favore delle medesime categorie, nell’ambito del Piano per l’Emergenza socio-economica di cui alle deliberazioni n. 170 e 171 del 07/04/2020.

A darne notizia l'assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano il quale ha prontamente trasmesso alla Regione Campania l'elenco delle persone già prese in carico dai Servizi Sociali dei due comuni salernitani che, pertanto, non dovranno partecipare all'avviso pubblico in quanto automaticamente beneficiarie del bonus.

Inoltre, non possono partecipare al presente avviso pubblico, così come previsto dal D.D. Regione Campania n. 232/2020, coloro che siano in possesso della sola certificazione di invalidità civile, che usufruiscono del Programma Home Care Premium, del Programma per la Vita Indipendente, del Programma Dopo di Noi (L. n. 112/2016) o percepiscano un assegno di cura.

Per scaricare l'avviso clicca qui>>>Avviso

Per scaricare la domanda clicca qui>>>Domanda