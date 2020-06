"Buongiorno Salute": in arrivo la nuova rubrica di TV Medica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Parte lunedì 29 giugno sulla piattaforma di Tv Medica “Buongiorno Salute", una nuova rubrica settimanale che parla di salute, medicina, benessere senza trascurare l’attualità.

Si tratta di una produzione che coinvolge l’intera redazione e che si prefigge l’obiettivo di parlare di tutto quello che riguarda il mondo sanitario, con un linguaggio semplice, essenziale e chiaro per tutti gli internauti.

Come curarsi, dove curarsi, le novità in campo medico, ma anche la buona alimentazione, i consigli degli specialisti, uno sguardo alle nostre tradizioni ed alla nostra storia, la “pillola del buonumore”, sono alcune delle finestre che Buongiorno Salute apre sul pianeta sanitario ed in generale su quello che può interessare il nostro “stare bene” in salute ed in armonia col mondo che ci circonda.

Uno sguardo attento all’attualità, senza incorrere nelle fake news, fondato sull’esperienza ed i risultati conseguiti “sul campo”, pardon “in rete” , dalla nostra piattaforma che in soli pochi mesi di vita ha saputo conquistarsi ampi consensi.

Buongiorno Salute parte dalle ore 8,30 di lunedì 29 giugno, giorno dedicato a San Pietro Apostolo e prendendo a prestito il suo emblema ” le chiavi” del Paradiso, ci auguriamo di poter fornire le migliori “chiavi di lettura” per l’informazione seria, accreditata in cui crediamo.

Grazie a chi ci ha sostenuto con il suo incitamento, invitandoci ad andare avanti, grazie a chi ha affidato a noi la comunicazione della sua Azienda, grazie ai medici specialisti che condividono su TV Medica la loro grande professionalità e grazie a quanti seguiranno anche “Buongiorno Salute” che è dedicato a chi vuole “cominciare bene la giornata e finirla meglio” su www.tvmedica.zon.it e la pagina Facebook di Tv Medica