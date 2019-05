Un caffè gratis a chi pulisce le spiagge: l'iniziativa in Cilento

Caffè Cilento ha lanciato una bellissima iniziativa nell'ottica della salvaguardia ambientale e della tutela del mare dall'inquinamento. L'azienda di Laurito, infatti, nei giorni scorsi ha lanciato il progetto Cilento Pulito con il quale vuole sensibilizzare i cilentani ed i turisti a rispettare l'ambiente.

L'iniziativa

L'azienda sarà sulle spiagge cilentane per informare i bagnanti sui tempi di decomposizione dei vari materiali, soprattutto sulla plastica e offrirà un caffè a chi porterà un sacchetto di rifiuti raccolti in spiaggia nei bar dei lidi serviti da Caffè Cilento. Un'iniziativa che intende unire l'utile al dilettevole per proteggere il mare e le spiagge cilentane.