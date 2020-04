Campania, Vigili del Fuoco: “Approvato alla Camera impegno a stabilizzare gli agenti precari”

Lo scorso 24 aprile alla Camera, durante l'iter di approvazione definitiva del Decreto "Cura Italia”, è stato votato un Ordine del Giorno - il numero 320 - in cui il Governo si impegna a stabilizzare “tutti i vigili del fuoco discontinui attraverso procedure straordinarie e semplificate”. "Si tratta di un passo in avanti - si legge in una nota del CUB Pubblico Impiego Campania - che accoglie le nostre richieste rivolte sia alle istituzioni che a tutte le forze politiche. Abbiamo condiviso nei social è sulla stampa il dramma dei 10 mila vigili del fuoco precari pubblicando i video messaggi di solidarietà alla categoria a noi pervenuti da delegati sindacali, partiti politici, da esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e da semplici cittadini.

Iniziative a tutela dei dipendenti pubblici

Una solidarietà importante, una presa di coscienza collettiva della grave emergenza che riguarda uno dei più importanti comparti della Pubblica Amministrazione. "Ora il Governo concretizzi - continua la nota - questo impegno assunto nei giorni scorsi e stanzi risorse adeguate per la stabilizzazione di tutti i Vigili del Fuoco precari già nel prossimo decreto di fine aprile . L’Italia deve ripartire adottando una politica d’investimento nel lavoro certo e tutelato ad iniziare proprio dai dipendenti pubblici: quei lavoratori che reggono i servizi che in questi giorni hanno salvato vite umane, comprese quelle dei tanti amministratori locali ed esponenti della politica che sono stati contagiati dal Covid-19. A tutti questi lavoratori va il nostro ringraziamento e il nostro impegno affinché il servizio pubblico sia riconosciuto come importante ed essenziale, anche da tutti i detrattori che, in passato, lo hanno selvaggiamente privatizzato! Non è ancora finita, manca un ultimo passo, ma come O.S. non ci fermeremo fin quando non verrà fatto.