Nuoto di fondo, campionato italiano in acque libere a Capaccio Paestum

Il Nuoto di Fondo approda a Capaccio Paestum. È in programma domani mattina alle 10 in località Laura, nel tratto di mare antistante il lido Dum Dum, una gara di nuoto in acque libere, valevole per il Campionato Italiano di Nuoto di Fondo e per l’assegnazione del “Trofeo Jaked-Costa di Salerno”. Spazio, nel mare Bandiera Blu, anche per il Campionato Regionale Endas, aperto a tutti, sui 200, 400, 600 e 800 metri.

La curiosità

L’evento è stato organizzato dalle associazioni Blue Team Stabie e Punta Tresino, con il patrocinio del Comune. La prova più importante è quella di un Miglio, che rientra nel Campionato Italiano e nel circuito di Fondo per l’assegnazione del “Trofeo Jaked-Costa di Salerno”. Questa prova è riservata ai tesserati Fin Agonisti e Master.