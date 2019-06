Dialoga dal balcone col premier, ma in mutande: il video con l'ex docente Unisa è virale

Un dialogo surreale, quello tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e un partenopeo in mutande al balcone, avvenuto nel corso della visita del primo a Napoli. nella giornata di martedì. Il napoletano che a lungo ha anche insegnato diritto privato all'Università di Salerno, Raffaele Capasso, si è detto “collega” di Conte (è un avvocato in pensione). Nel video diffuso anche sul profilo Instagram del premier scambia con lui alcune battute dal suo balcone, non lasciandosi sfuggire l’occasione di conversare con il primo ministro – e dandogli alcuni consigli – anche alzando la voce per farsi sentire ma dimenticando di infilarsi prima i pantaloni, come raccontano i colleghi di Napolitoday.

La "giustificazione"

Contattato dal Corriere della Sera, l'ex docente dell'Unisa ha spiegato l'episodio dicendo che pur di parlare col premier è corso sul balcone, così com'era vestito. “Stavo riposando sul divano – racconta – Mi è stato detto che di fronte era affacciato il presidente. Ho pensato che si sarebbe trattenuto solo qualche minuto sul balcone. Così ho realizzato che se avessi perso tempo a trovare un pantalone da mettere, avrei perso l’occasione”. Capasso al presidente del Consiglio ha fatto una richiesta ben precisa, ovvero che diventi decreto d’urgenza il disegno di legge 788 del 2018, sui crediti in sofferenza. “Ci guadagnerebbero tutti. Se fossi in Conte, Di Maio e Salvini coglierei al volo questa opportunità. E se mi chiamano in tv ci andrò per spiegarlo a tutti”, ha concluso.