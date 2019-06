Colazione dei record e mostra fotografica: tanti auguri a "La Centrale del Latte"

Grande partecipazione, questa mattina, per la Colazione dei record organizzata da La Centrale del Latte di Salerno in occasione del suo novantennale. In occasione della Giornata Mondiale del Latte l'azienda, che da quasi un secolo entra nelle case dei salernitani e non solo, ha organizzato sul Lungomare Trieste di Salerno, nel tratto tra piazza della Concordia e la Camera di Commercio è stata allestita una grande tavolata dove, insieme agli allievi del Virtuoso e del Giovanni XXIII è stata servita una prima colazione a base di latte, caffè, cornetti e frutta fresca.

La mostra

L'attenzione dei salernitani, oltre che sulla colazione, è stata attirata dalla mostra fotografica che ha raccontato i 90 anni di storia de La Centrale del Latte di Salerno: le foto del primo e del secondo dopoguerra, quelle degli anni '60, '70, '80 fino ad arrivare ai giorni d'oggi hanno raccontato e fatto tornare alla memoria dei salernitani una parte importante della storia della nostra città.

Gallery