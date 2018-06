Chimenti, Ferron e Roccati mangiano una pizza a Giffoni Valle Piana

Sorpresa, ieri sera, all’interno della pizzeria “De Rossi” di Giffoni Valle Piana, dove non è passata inosservata la presenza ad un tavolo di tre volti noti del calcio italiano.

La curiosità

Si tratta di Antonio Chimenti (ex portiere di Juve, Roma e Salernitana ed attualmente nello staff della Nazionale Italiana Under 21), Marco Roccati (ex portiere di Napoli, Perugia ed Empoli) e Fabrizio Ferron (ex portiere dell'Inter ed attuale preparatore dei portieri delle giovanili della Nazionale Italiana). Con loro il direttore sportivo salernitano Enzo Musto. I tre portieri sono arrivati a Salerno per partecipare ad uno stage per "giovani portieri" organizzato dalla Scuola Portieri Uno insieme alla Scuola Calcio F6. .Subito dopo avere degustato l’ottima pizza nel locale giffonese, i presenti si sono spostati nel bar “Centra Cafè” dove hanno concluso la serata.