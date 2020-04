Claai: le convenzioni per gli associati in visione della Fase 2

La Claai di Salerno, in visione dell'imminente Fase 2, ha stipulato alcune convenzioni per i propri associati. In particolare, nell'ambito delle nostre attività di supporto alle imprese associate, è stata stipulata una convenzione con due società abilitate alla sanificazione ambientale:

Diamante Soc. Coop. - Agostino Sada 335/7548421

Ge.Se.Va. Soc. Coop. Sociale-Nobile Iennaco 347/4044567

Un'altra convenzione, invece, è stata stipulata con la farmacia De Vita per la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che comprendono:

Mascherina Chirurgica

Mascherina FFP2

Dispenser con fotocellula

Piantana+Dispenser

Tanica Gel Igienizzante

Gel Igienizzante Mani

Sapone Liquido Disinfettante

Alcool Etlico

Sanificante per superfici

Guanti

Pulsossimetro

Visiera

Occhiali Protettivi

Termoscanner

Infoline Farmacia De VIta sas tel. 089/795894