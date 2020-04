Accesso agli uffici comunali: l'ordinanza in vigore dal 4 maggio

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in ottemperanza del Dpcm e le normative in materia di lavoro agile, ha emanato un'ordinanza in cui viene specificato che, dal 4 al 18 maggio, l'accesso del pubblico presso gli uffici comunali è limitato ad istanze o procedure urgenti o indifferibili, previo appuntamento da richiedersi telefonicamente o telematicamente. Tutte le altre richieste o presentazioni di pratica dovranno pervenire in via telematica.

Salerno Energia

Da Salerno Energia e Salerno Sistemi arriva, invece, l'avviso che, dal 4 maggio, la Cassa sarà aperta tutti i giorni, secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.15;

dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 14.35 alle ore 16.30.

Gli sportelli, invece, saranno aperti rispettando i seguenti orari:

Sportello di via Passaro 1 dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; dal lunedì al giovedì pomeriggio, dalle ore 14.35 alle ore 16.15;

Sportello di via Trento SEV Iren (Gas e Luce): dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Salerno Sistemi (Acqua): dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00; dal lunedì al giovedì, dalle 14.35 alle 16.15.



Si raccomanda alla Clientela di seguire scrupolosamente le seguenti misure a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità:

l’accesso alla Cassa sarà consentito nella misura di un solo utente alla volta, dotato di mascherina e senza accompagnatore; si prega di attendere il proprio turno negli spazi all’aperto antistanti i locali aziendali; gli utenti sono invitati a mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dagli operatori.

Si ricorda che per limitare l’afflusso alla Cassa è possibile utilizzare canali alternativi, quali: