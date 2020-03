Coronavirus: rinviato il concorso per i Centri per l'Impiego

Durante la diretta sui social per annunciare le misure della Regione Campania per fronteggiare l'emergenza CoVid-19 il governatore Vincenzo De Luca ha confermato la sospensione del concorso per i Centri per l'Impiego che, in questi giorni, si stava svolgendo all'interno dei locali della Fiera d'Oltremare a Napoli.

La situazione concorsi in Campania

"Come sapete - ha spiegato il governatore De Luca - sono in corso di svolgimento due procedure concorsuali della Regione Campania: quella relativa al Piano Lavoro e quella dei Centri per l'Impiego. Su questi concorsi sono state fatte delle speculazioni politiche ignobili e, quindi, bisogna fare chiarezza. Per quanto riguarda il Piano Lavoro questa fase è conclusa. Mancano solo 15 persone che hanno fatto ricorso al Tar e che svolgeranno la prova in diversa data. Altro discorso è per il concorso dei Centri per l'Impiego: nei giorni scorsi sono state svolte due giornate, con una partecipazione complessiva di 1.547 persone, per le quali l'organizzazione ha previsto quasi due metri di distanza fra i partecipanti, un presidio di polizia ed un presidio dell'Asl, disinfezione dei bagni prima e dopo ogni prova. In queste prove hanno partecipato anche persone del Nord Italia che non facevano parte, però, delle zone rosse. Queste persone hanno svolto, per maggiore sicurezza, la prova in un'aula diversa. Allo stato attuale però, si rende necessario, per ragioni prudenziali, rinviare il concorso".