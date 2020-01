Maxi Concorso della Regione Campania: le date delle prove scritte

Fissata, finalmente, la data della seconda fase del Maxi Concorso della Regione Campania. Avranno inizio il prossimo 10 febbraio, presso il Palapartenope di Napoli, le prove scritte per il corso concorso Ripam Campania. A partire da oggi saranno pubblicati, gli avvisi di convocazione delle prove per diversi profili della categoria D. Per info: Formez.it

Le sessioni

10 febbraio sessione mattutina: TCD

11 febbraio sessione mattutina: AMD

12 febbraio sessione pomeridiana: CFD

13 febbraio sessione mattutina: VGD

13 febbraio sessione pomeridiana: SAD