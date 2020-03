Emergenza alimentare: come sono ripartiti i soldi per la provincia di Salerno

E' stata pubblicata la bozza della ripartizione dei 400 milioni stanziati dal Governo per fronteggiare l'emergenza alimentare delle famiglie causata dallo stop delle attività lavorative ed imprenditoriali, ritenute non essenziali al fine di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.

L’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, con il conseguente stop dell’Italia intera, ha già fatto sentire la prima mazzata economica e sociale. E’ a rischio la tenuta sociale del Paese: ci sono famiglie, già in difficoltà da una crisi endemica, che non riescono a soddisfare il bisogno primario: quello del cibo. Nuclei familiari che non riescono più a fare la spesa. È a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure «contro l’emergenza alimentare» previste dal nuovo decreto Conte, firmato e annunciato ieri dal premier in una conferenza stampa. La Protezione Civile ha già ripartito i 400 milioni.