Emergenza "Coronavirus", la Regione attiva il numero verde: ecco i consigli da seguire

Sono stati diffuse alcune utili precauzioni e buone norme di prevenzione, a seguito dell’emergenza nazionale ed internazionale “Coronavirus” che ha interessato anche l’Italia con la successiva dichiarazione dello stato di emergenza. Dalla Protezione Civile invitano i concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite con continuità a livello regionale dalla Regione Campania e a livello nazionale dal Ministero della Salute, o comunque organi statali preposti e facenti parte del sistema nazionale di Protezione per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento.

I consigli da seguire

Bisogna evitare di confondere ogni sintomo con la presenza conclamata del coronavirus ed osservare alcune precauzioni indicate direttamente dal Ministero della Salute: lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone; coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta usa e getta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce; evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse; se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico; evitare contatti con animali vivi in aree mercantili; evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotta; gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con cibi crudi.

Le informazioni

Dalle 14 di mercoledì 5 febbraio 2020 sarà attivo il numero verde regionale 800 909699 sul Coronavirus. Il servizio fornirà gratuitamente ai cittadini campani informazioni in merito al virus.

Al numero, il cui funzionamento è garantito dall'Asl Napoli 1 Centro, risponderanno medici laureati abilitati, iscritti all'albo competente. Ogni Asl garantirà almeno una o più postazioni e pertanto il servizio vedrà almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo su due turni: dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. È già attivo invece il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500