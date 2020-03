Coronavirus: le misure di sostegno annunciate dal Governo

Questa mattina si è tenuto un Consiglio dei Ministri in merito all'emergenza CoVid-19 al termine del quale si è tenuta una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la ministra del lavoro Nunzia Catalfo.

Le misure annunciate

E' stato previsto uno scostamento di 25 miliardi con una prima parte di stanziamenti (12 miliardi) ed una riserva per futuri interventi. Tra gli interventi previsti ci sarà un sostegno alla liquidità di imprese e famiglie, interventi sulle scadenze fiscali (anche con parziale ristoro per i territori più colpiti), congedo parentale speciale per le famiglie, uso di voucher babysitter ed una sospensione dei versamenti contributivi previdenziali.

Le mosse future

Il premier, poi, ha voluto soffermarsi sulla richiesta di alcune Regione di misure più restrittive: "Su questo tema ieri c'è stata una videoconferenza con i governatori. Ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare i governatori a formalizzare le richieste. Non c'è nessuna chiusura nostra verso misure più restrittive. L'obiettivo è di preservare la salute dei cittadini, ma ci sono anche altri interessi in gioco come la libertà d'impresa, i diritti sociali. Non affidiamoci a reazioni emotive".