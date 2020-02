Montecorvino Rovella, conferito l’encomio solenne a Domenico Benvenuto

È stato conferito ieri l'encomio solenne a Domenico Benvenuto, ventiquattrenne ricercatore di Montecorvino Rovella che, insieme al team del campus biomedico di Roma, ha ricostruito la struttura del coronavirus.

Il sindaco Martino D'Onofrio, a nome dell'amministrazione e della comunità tutta, ha donato una pergamena al giovane concittadino per l'impegno profuso nel suo campo di ricerca nell'individuazione delle mutazioni specifiche del coronavirus.A partecipare all'evento, tenutosi presso l'ex conservatorio di Santa Sofia di Montecorvino Rovella, anche i deputati Federico Conte ed Anna Bilotti ed i consiglieri regionali Tommaso Amabile ed Enzo Maraio, che hanno voluto congratularsi di persona con Domenico Benvenuto per il risultato raggiunto.

Il commento del sindaco:

«È stato un grande onore per me conferire un encomio ad un giovane figlio della nostra terra che, grazie sue capacità, ha portato il nome di Montecorvino Rovella fuori dai confini nazionali. Il dovere delle istituzioni e dei suoi rappresentanti è quello di fare in modo che questi ragazzi di grande valore non siano costretti a scappare dal sud per affermarsi».