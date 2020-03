Coronavirus: le modalità di raccolta rifiuti per i soggetti in isolamento

La Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - ha dato le linee di indirizzo per le modalità operative nella gestione dei rifiuti urbani. Queste linee sono state elaborate secondo quanto stabilito dall'Istituto Superiore della Sanità che ha fornito le relative indicazioni basandosi sulle evidenze ad oggi note circa la trasmissione del SARS-Cov-2.

Le indicazioni

Come indicato dalla Regione Campania, per quanto riguarda i sacchetti da utilizzare da parte delle utenze dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, i Comuni dovranno provvedere al ritiro dei dispositivi presso il TMB di Battipaglia. I Comuni provvederanno, anche per il tramite dei soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, alla distribuzione dei sacchetti di plastica presso le utenze dei soggetti risultati positivi al virus o posti in quarantena obbligatoria secondo quanto disposto dalle ASL competenti.

Per il vademecum clicca qui>>>Vademecum