Covid-19: approvato il Piano Socio Economico della Regione, in arrivo 604 milioni

La Giunta Regionale ha approvato, nella riunione odierna, il Piano Socio-Economico che stanzia 604 milioni di euro. "In tempi rapidi - assicura il governatore De Luca - saranno pubblicate le procedure operative per accedere alle misure del Piano. In queste ore è in corso la definizione della platea dei beneficiari e un sistema di accesso che sia il più rapido possibile".

Il piano

Il piano è stato definito con il contributo delle proposte pervenute da istituzioni locali, gruppi politici, organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, istituzioni bancarie, il volontariato e le organizzazioni religiose.

Le misure principali:

Contributo alle famiglie con disabili Pensioni al minimo portate a 1.000 euro per due mesi Contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali Bonus a professionisti e lavoratori autonomi Bonus alle aziende agricole e delle pesca 30 milioni per il comparto del turismo