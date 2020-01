Coronavirus, il sindaco Cuomo smentisce: "I due cinesi contagiati mai stati a Sorrento"

"Da diverse ore circola sulla stampa e in rete, la notizia che i due cittadini di nazionalità cinese, ricoverati allo Spallanzani di Roma, avrebbero fatto tappa nei giorni scorsi a Sorrento. Messi in atto i controlli di rito, ed avviati tutti i contatti istituzionali con le autorità sanitarie e di polizia, ci è giunta rassicurazione sull'assoluta infondatezza della circostanza".

Lo ha detto il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo che, dunque, "smentisce categoricamente" in un comunicato l'ipotesi che i due turisti cinesi - marito e moglie, provenienti dalla provincia di Wuhan sui quali i medici, primo caso in Italia, hanno rilevato il coronavirus - sia mai transitata nella cittadina costiera. Un sospiro di sollievo per tanti cittadini campani timorosi del contagio.