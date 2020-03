Coronavirus: in arrivo le misure a sostegno dell'economia

E' previsto per oggi il maxidecreto del governo da 15 miliardi di euro per fronteggiare i danni economici causati dall'emergenza coronavirus. Il decreto, infatti, dovrà essere varato entro oggi per intervenire anche sulle scadenze di domani 16 marzo su Iva ed adempimenti fiscali.

Le misure

Tra le misure ci dovrebbeo essere anche la Cassa Integrazione in deroga in tutta Italia, un contributo per i lavoratori autonomi e una sospensione delle rate dei mutui per i cittadini in difficoltà. Dopo il Consiglio dei Ministri in teleconferenza dovrebbe esserci una conferenza stampa del Premier e dei ministri coinvolti.