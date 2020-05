Andamento dei contagi in Campania: lo studio

In Campania, stando ai dati aggiornati al 27 maggio 2020, ci sono stati 4.777 positivi al Covid-19 su 189.068 tamponi analizzati (2,53% circa). Il dato percentuale dei tamponi positivi, però, soprattutto nell'ultimo periodo, è notevolmente più basso attestandosi, di solito, tra lo 0,1% e lo 0,3%.

Uno studio molto approfondito, in questo senso, è stata fatta dalla Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) che sta analizzando i dati regionali e provinciali di tutta Italia. Il modello dinamico intende mappare e monitorare l’evoluzione del contagio a livello regionale e provinciale, basati sulla prevalenza (casi totali per 100.000 abitanti) e sulla densità dei casi confermati nella popolazione.

La Campania si posiziona tra le regioni a basso contagio (quadrante verde). Insieme alla nostra regione, nel quadrante verde ci sono Basilicata, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Toscana, Umbria. Dall'altro lato dello schema, invece, figurano Lombardia, Piemonte e Liguria.

Le province campane

L'andamento del contagio in Campania, come già detto, pare essere abbastanza sotto controllo. Anche i dati provinciali lo confermano. Secondo quanto indicato dalla fondazione GIMBE, al 20 maggio 2020, la curva di andamento del contagio è essenzialmente piatta in tutte e 5 le province campane.

In tutta la regione aumentano i guariti che, al 20 maggio, rappresentano il 60.9% dei casi (2.871). I morti sono l'8,5% (401), i ricoverati in terapia intensiva sono lo 0,3% (12), i ricoverati con sintomi sono il 6,7% (318) mentre i positivi in isolamento domiciliare sono il 23,6% (1.112).

La nostra provincia si conferma al secondo posto in Campania per numero di contagi (682 alla giornata del 26 maggio). Secondo i dati GIMBE al 20 maggio, la nostra provincia si posiziona nel quadrato verde regionale. Nel quadrato opposto si trova la provincia di Avellino.