Lotta al Covid-19: ventilatori made in Campania e fondi per la ricerca, parla De Luca

Alla conferenza stampa organizzata dalla Regione Campania, conclusasi con l'amarezza dei giornalisti che non sono riusciti a porre domande nè al presidente De Luca nè alle altre personalità coinvolte, sono state annunciate, senza dubbio, alcune interessanti novità sul sistema sanitario regionale e sugli investimenti per la lotta al coronavirus.

Gli interventi

Oltre al presidente De Luca, infatti, hanno partecipato alla conferenza, il professor Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, che ha spiegato cosa sta facendo il TIGEM per lo studio del Covid-19, l'oramai famosissimo professore Paolo Ascierto, che ha parlato del Tocilizumab e del vaccino in sperimentazione, il dottor Antonio Limone, direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, che ha parlato dello screening effettuato in particolar modo ad Ariano Irpino, il professor Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, che ha presentato la nuova produzione di ventilatori polmonari ad altissima tecnologia ed il dirigente regionale Massimo Bisogno che ha spiegato come i big data e l'utilizzo di app possano contribuire in maniera importante alla lotta contro il Covid-19.

Ecco il video integrale