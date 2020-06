"Il Covid-19 clinicamente scomparso?", le parole di Zangrillo sono un caso nazionale: l'invito di Polichetti (Udc)

Sono diventate un caso nazionale, con ripercussioni locali, le parole pronunciate da Alberto Zangrillo, direttore di Terapia Intensiva al San Raffaele di Milano, intervenuto ieri a "In mezz'ora in più" su Rai 3, secondo cui il Covid-19 "clinicamente non esiste più". A dire la sua, il responsabile nazionale alla Sanità e alle Politiche Sociali dell'Udc, il dottor Mario Polichetti: "A proposito dell’epidemia da Coronavirus inviterei tutti ad essere più seri e moderati nel modo di comunicare, cercando se possibile, di evitare i sensazionalismi e gli scoop, alla continua ricerca di una effimera visibilità mediatica che risulta oltremodo stucchevole ed irriguardosa, se contrapposta ad un dramma sociosanitario che ha stroncato moltissime vite, distrutto gli affetti e l’economia gettando sul lastrico centinaia di migliaia di persone", ha sottolineato Polichetti.

Parola al direttore di Terapia Intensiva

Intanto, all'Adnkronos Salute, Alberto Zangrillo precisa: "È veramente strano constatare che la verità porti alla contrapposizione tra scienziati. Ho dichiarato, e lo ripeto, che il virus è clinicamente inesistente. Non ho mai affermato che il virus è mutato, e soprattuto ho visto con i miei occhi le drammatiche conseguenze dell'epidemia nella sua fase acuta. La mia dichiarazione nasce dall'osservazione clinica", ribadisce l'esperto che conferma di appoggiare tutte le raccomandazioni di buonsenso in merito alle strategie per contenere l'epidemia.

La precisazione del direttore Zangrillo

Sono rinfrancato dalla forza della verità perché quello che ho detto non è che il virus è scomparso, come maliziosamente qualche testata ha messo nei titoli. Io sono certo che il virus sia ancora tra di noi, però ci sono tanti virus tra di noi. Io ho detto testualmente 'il virus è clinicamente inesistente, scomparso'. Se uno omette il clinicamente per farmi del male, fa del male a se stesso".