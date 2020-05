Covid-19: al via la sanificazione delle aree mercatali

Gli uomini del Nucleo Comunale Protezione Civile di Salerno, nella giornata di oggi, hanno provveduto alla sanificazione dell'area mercatale di via Robertelli a Torrione. Un lavoro necessario in vista della prossima riapertura dei mercati rionali salernitani prevista per il prossimo 18 maggio.

Di seguito le immagini del fotoreporter Guglielmo Gambardella