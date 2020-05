De Luca ospite di Gramellini su Rai 3: dalla Campania sicura, ai "raddrizzatori di banane"

Resterà per ora un dubbio, se l'uomo con la barba immortalato in una foto con Berlinguer fosse o meno il Governatore della Campania. Sì perchè Vincenzo De Luca, ospite, sabato sera, di Massimo Gramellini, su Rai 3, non ha potuto vedere lo scatto "sospetto" e quindi non c'è stata conferma alcuna sulle voci in circolazione di cui il conduttore di "Aspettando le parole" ha chiesto delucidazioni. Alla domanda se i lombardi dal 3 giugno possano varcare la soglia di Positano, il Governatore ha risposto positivamente: "Penso proprio di sì. Innanzitutto esprimiamo solidarietà ai lombardi per l'emergenza sanitaria, noi in Campania abbiamo sempre difeso e promosso l'Unità nazionale, chiediamo anzi vengano eliminati confini territoriali. Ma siamo arrivati al 3 giugno nel modo peggiore: ci aspettavamo dal Governo un criterio oggettivo e semplice da adottare, ad esempio quello secondo cui, nelle zone in cui si registrano 200 contagi al giorno, probabilmente sarebbe opportuno mantenere qualche limitazione in più. Invece, c'è stata solo incertezza e confusione", ha ribadito De Luca.

L'ironia

In merito al risentimento del sindaco di Milano, Beppe Sala e al suo "Me ne ricorderò" dinanzi alla titubanza sulle riaperture da parte del Governatore, De Luca ha ironizzato: "Tra noi c'è una grande collaborazione, ma suggerisco al sindaco Sala di evitare anatemi se no parte un toccamento generale dal Garigliano in giù". Dall'occasione sprecata per una movida più sana e "meno superalcolica", agli assistenti civici che "verranno a raddrizzare banane o a vendere cocco", fino al video per l'omaggio della visita di Wagner a Ravello per promuovere la Campania Sicura appetibile ai turisti, De Luca, infine, ha concluso sottolineando che si ricorrerà a nuovi capillari controlli alle stazioni e nei punti sensibili con le nuove aperture e ha ricordato pure il piano socio economico attuato nella nostra regione.