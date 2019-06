Salerno "Città già Capitale d'Italia": continua l'iter per il riconoscimento

Continua l'iter per fregiare Salerno del titolo di Città già Capitale d'Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'iniziativa, di cui è promotore Piero De Luca, infatti, ha incassato il primo sì ed è arrivata anche l'approvazione della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Salerno, quindi, presto potrebbe avere lo stesso titolo che hanno Firenze e Brindisi.

Il testo di legge

Il testo del disegno di legge, redatto da Anna Macina del Movimento 5 Stelle, raggruppa diversi disegni di legge che propongono il titolo per quelle città che, negli anni, hanno svolto la delicata funzione di guida dello Stivale.

Il commento di De Luca

Il deputato PD Piero De Luca affida ai social la sua soddisfazione: "Va avanti il mio progetto di legge su Salerno Città già Capitale d'Italia. Durante la fase di liberazione del Paese dalla dittatura fascista, il nostro Comune ha ospitato ben tre Governi, è stato sede della famosa Svolta ed ha avuto un ruolo determinante per l'avvio del percorso di adozione della nostra Carta costituzionale nonché per l'affermazione degli attuali principi democratici fondamentali. Per queste ragioni, nel mese di maggio, avevo presentato una proposta di legge per conferirgli il titolo di Città già Capitale d’Italia. Non voleva e non vuole essere un mero esercizio di autocelebrazione, ma un modo per rilanciare la centralità di Salerno nel panorama nazionale ed approfondire e riscoprire la memoria del nostro Paese - conclude De Luca - Ho lavorato intensamente in queste settimane affinché la proposta potesse incontrare il sostegno anche delle altre forze politiche. Così è stato! Continuerò a seguire costantemente l'iter parlamentare per riuscire ad approvare la Legge alla Camera entro l'estate. Sono davvero emozionato e contento di poter contribuire ad ottenere un riconoscimento così importante per la nostra intera Comunità".