La superdraga Breydel in rotta verso Salerno

La superdraga Breydel, secondo quanto riporta Marinetraffic.com, è in rotta verso il porto di Salerno. La nave, battente bandiera belga, è partita dal porto di Setubal in Portogallo e dovrebbe arrivare il 16 gennaio nel nostro porto. Secondo la scheda tecnica questa superdraga è lunga 125 metri e potrebbe essere quella impiegata per il dragaggio dei fondali del porto di Salerno.

L'annuncio

Qualche giorno fa, infatti, il presidente Spirito, in occasione dei lavori di salpamento del porto di Salerno, aveva annunciato che i lavori di dragaggio sarebbero iniziati a metà gennaio. Una buona notizia per l'intero settore portuale salernitano.