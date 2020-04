Emergenza alimentare: continua l'impegno dell'associazione ContrariaMente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Come ogni mese, nella mattinata di ieri 15 Aprile 2020, i volontari dell’Associazione “ContriaMente” Baronissi e del centro d’ascolto San Francesco hanno provveduto al carico di generi alimentari presso il Banco alimentare Campania Onlus.

Il presidente dell’associazione,Tony Sinoscalco continua: "Grazie all’efficace organizzazione del Banco e allo straordinario lavoro dei nostri volontari, sono già in fase di preparazione i pacchi che da oggi, fino al termine della settimana ,saranno consegnati alle famiglie già assistite dal centro e ad altre segnalateci temporaneamente dal Comune a causa di questo momento di grande difficoltà che ci troviamo ad affrontare".

Tutti hanno raddoppiato il proprio impegno di fronte a questa emergenza, rispettando sempre le norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria; vengono ,inoltre,messe in atto tutte le precauzioni previste dalla legge, rispettando i protocolli per la tutela della nostra e della vostra salute. L’Associazione è lieta di ringraziare con grande affetto alcuni privati ed altre associazioni che,con le loro donazioni, hanno permesso di arricchire i pacchi con ulteriori prodotti in modo da soddisfare, per quanto possibile, coloro che ne potranno beneficiare. Costante è, e sarà, il nostro impegno nell’esservi accanto e strapparvi, nel nostro piccolo, un sorriso. Perché sono proprio i vostri sorrisi, la NOSTRA FORZA!