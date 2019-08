Salerno: quali sono le farmacie di turno a Ferragosto?

Passare ferragosto in città è una scelta sempre più comune. In molti, per esigenze personali, scelta o per motivi lavorativi passano la giornata simbolo dell'estate in città. Uno dei dilemmi più comuni è, quindi, quali sono le farmacie di turno aperte in città? Andiamo a scoprirlo insieme

Farmacie di turno

Secondo quanto riportato dall'Ordine dei Farmacisti di Salerno le farmacie di turno per il giorno di ferragosto sono le seguenti

BELLINO Via Degli Etruschi,61 089-272040

COMUNALE 2 Via O. Petrillo, 35-37-39 089-712649

COSTABILE Via Posidonia,271 089-723715 Aperto

IPPOCRATICA Via Picenza n.144/a-b-c ang.Via Fiumicello 089-331404

QUITADAMO Via Belvedere,7 089-794497 Aperto

SAN CARLO Via Irno,15/21 089-405859 Aperto

VERDI P.zza Luciani 32 089-226500 Aperto

VERDOLIVA Via Luigi Guercio, 216 089-796202 Aperto

Nela fascia serale (fino alle 22.00) sono aperte le seguenti farmacie:

IPPOCRATICA Via Picenza n.144/a-b-c ang.Via Fiumicello 089-331404 (aperta fino alle 21.00)

SAN CARLO Via Irno,15/21 089-405859

VERDI P.zza Luciani 32 089-226500

COSTABILE Via Posidonia,271 089-723715

La farmacia notturna è la Costabile di Via Posidonia, 271

Per maggiori informazioni si può far affidamento sul portale web dell'Ordine dei Farmacisti.