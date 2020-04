Felicia Gaudiano dona mascherine all'ospedale di Sapri: i ringraziamenti della CRI

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Comitato di Sapri della Croce Rossa Italiana ringrazia la Senatrice Felicia Gaudiano per la sensibilità dimostrata nei confronti della difficile situazione che stiamo vivendo. La Senatrice ha donato dei dispositivi di protezione individuale che sono stati consegnati in parte all'ospedale di Sapri, ed in parte sono stati resi disponibili per la cittadinanza di Sapri, su indicazione dei servizi sociali del Piano di zona S9. Inoltre, una quota di dispositivi è in distribuzione alle forze dell'ordine del territorio. Si rinnova il sentimento di gratitudine per un gesto spontaneo e utile in un momento di grande emergenza.