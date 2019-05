Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni in piazza Amendola

Anche a Salerno è tutto pronto per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Il 2 giugno 2019, in occasione del 73° anniversario della fondazione della Repubblica, alle ore 10 in piazza Amendola, si svolgerà la cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno, in collaborazione con il Centro Documentale dell'Esercito di Salerno, alla presenza delle autorità civili e militari, dei Gonfaloni della città di Salerno, della Provincia dei comuni, del Medagliere del Nastro Azzurro e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro Labari.

Le cerimonia

La cerimonia avrà inizio in piazza Amendola, alle ore 10,00, con gli onori al Prefetto, che passerà in rassegna lo schieramento. A seguire, l’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, con l’esecuzione di un esercizio dei Vigili del Fuoco, e la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica.

Le onoreficenze

Nell'occasione saranno consegnate anche le Onoreficenze al Merito della Repubblica Italia, le Stelle al Merito del Lavoro e le Medaglie d’Onore alla Memoria dei cittadini della provincia deportati nei lager nazisti. Parteciperanno alla cerimonia il Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano, diretto dal maestro Angelo De Carluccio, e i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso di Salerno. In caso di condizioni meteorologiche avverse, dopo l’Alzabandiera solenne in piazza Amendola, si proseguirà all’interno del Teatro Augusteo. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare in uno spirito di pacifica e civile convivenza.

L'elenco degli insigniti