Scafati: tutto pronto per il "Festival della Costituzione"

Verrà presentato mercoledì 29 maggio alle 11, presso la sala dell'Oratorio Santa Maria delle Grazie, in piazza Trento a Scafati la prima edizione del Festival della Costituzione Italiana. La manifestazione, promossa dall’Associazione Insieme per Fare Meglio in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e patrocinato dal Consiglio regionale della Campania, si terrà a Scafati sabato 1 e domenica 2 giugno.

Il festival

Al festival è prevista la partecipazione dei bambini delle scuole elementari che presenteranno le attività ed i lavori svolti sulla Carta Costituzionale. Alla presentazione parteciperanno Giuseppe Maresca, presidente di Insieme per fare meglio e don Antonio Federico, parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie.