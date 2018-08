Grande festa a Fisciano, pienone per i fuochi di San Rocco

Grande successo di pubblico per lo spettacolo evento tenutosi ieri a Penta di Fisciano per i festeggiamenti in onore di San Rocco. Il sindaco Vincenzo Sessa ha espresso grande soddisfazione per il perfetto funzionamento dell’evento: “La capacità di fare rete ancora una volta ha dimostrato di essere vincente. Ringrazio il comitato organizzatore fuochi San Rocco, l’associazione la Solidarietà e tutte le associazioni di volontariato della Valle dell’Irno, la Polizia Municipale, la locale Stazione Carabinieri e gli Uffici comunali grazie all’apporto di tutti siamo riusciti ad offrire a tutti quanti hanno partecipato un bellissimo spettacolo da vivere in serenità e sicurezza”