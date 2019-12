Fonderie Pisano: la video denuncia del Comitato Salute e Vita

Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute a Vita, ha denunciato, tramite posta elettronica certificata, alla Procura della Repubblica, ai NOE, all’ASL, all’ARPAC, alla Regione Campania, al Settore Ambiente della Provincia e del Comune di Salerno ed al Sindaco Vincenzo Napoli: "L’ennesima violazione ambientale documentata questa mattina da un cittadino della Valle dell’Irno"

Il video

A far scattare la denuncia è stato un video, realizzato da un cittadino della Valle dell'Irno. "Nel suddetto video - spiega Forte - si evince che, ancora una volta, le Fonderie Pisano agiscono in spregio a qualsiasi norma ambientale, rilasciando in atmosfera fumi potenzialmente tossici, senza farli passare dal filtraggio dei camini, violando in tal modo l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e rendendo l’aria irrespirabile. L’aria che respirano anche i nostri bambini. Questo ennesimo video, che testimonia la realtà dei fatti, ovvero le violazioni di legge continue perpetuate dall’opificio che rendono ogni giorno la nostra vita un inferno in terra, smentisce la verità di parte rappresentata dai difensori dei Pisano anche nell’ultima udienza di pochi giorni fa, in cui l’avvocato Giulia Bongiorno affermava che fossero altre le fonti di inquinamento. Abbiamo reso noto alle autorità preposte che ci sono arrivate decine di segnalazioni sin dalle prime ore dell’alba, che denunciano l’aria irrespirabile proveniente dalle Fonderie Pisano. Facciamo ancora una volta appello a chi di competenza, come il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, responsabile della salute dei cittadini, ad emettere un provvedimento contingibile urgente, che garantisca il diritto alla salute, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione" conclude.

