Forum dei Giovani della Provincia di Salerno: il “Forum Day 2018” arriva a Sarno

Il coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno anche per l’anno 2018 ha ufficializzato lo svolgimento del “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”, giunto alla sua terza edizione. Le precedenti edizioni hanno rappresentato un momento di aggregazione per tutti i giovani partecipanti provenienti dai Forum dei Giovani comunali della Provincia di Salerno e dal mondo associativo.

L'iniziativa

La terza edizione si svolgerà a Sarno. I temi intorno ai quali si svolgerà il meeting non sono ancora stati ufficializzati dal Coordinamento, che ha già individuato il periodo in cui si svolgerà il “Forum Day 2018” rendendo noto che l’evento ricadrà in uno dei weekend dei mesi di: settembre – ottobre – novembre 2018 e che si cercherà di garantire ai tanti giovani che arriveranno sul territorio la possibilità di pernotto gratuito o a prezzi contenuti.

Il commento

Ad ufficializzarla l'iniziativa è il consigliere del direttivo provinciale del Forum dei Giovan, Giovanni Agovino: