L'avvocato Gennaro Cavallaro vince i "Legalcommunity Italian Awards 2018"

L'avvocato Gennaro Cavallaro, founding partner dello Studio Cavallaro & Partners, si aggiudica il premio “Avvocato dell’anno” categoria “Corporate Governance” ai Legalcommunity Italian Awards 2018, dedicati alle eccellenze territoriali con i migliori studi legali in Italia.

Il premio

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta nella storica dimora Casina di Macchia Madama a Roma. A ritirare il premio, l’avvocato Gennaro Cavallaro, gli avvocati Antonio e Carmelo Cavallaro e Andrea Cavallaro. Un grande risultato per lo Studio Cavallaro & Partners, una delle prime realtà nel settore legale in Italia a costituirsi in società per azioni tra avvocati. La scelta di trasformare lo studio legale in una S.p.A. è la motivazione principale sottolineata dalla giuria, insieme ai tanti casi di successo ottenuti dallo studio in favore dei clienti. “Una scelta innovativa per il panorama legale locale e nazionale e che rispecchia l’anima del suo fondatore: un professionista che ha sempre voluto guardare avanti e guidare per primo il cambiamento” si legge infatti nelle motivazioni. Si tratta di un traguardo importante per lo studio, leader in materia di gestione del contenzioso delle aziende e dei privati che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie Locali, e per la Campania.

Il commento

Soddisfatto l’avvocato Cavallaro: