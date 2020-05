"Giannimondo": nasce il quiz on line al tempo del Covid

Il salernitano Gianni Fiorito, studente di giurisprudenza e un appassionato di comunicazione e di cultura in tutte le sue declinazioni, dal primo giorno della quarantena ha portato avanti un programma chiamato Giannimondo, un format di dirette serali basato sulla cultura, sull'informazione, su messaggi e valori positivi e dell'intrattenimento. L'obiettivo è stato strappare un sorriso agli spettatori ai quali provava a fare compagnia.

La salernitanità

Tutto ruota intorno alla storia e alle leggende di Salerno. "Sono studioso di identità culturale salernitana - dice - e ho messo in piedi un vero e proprio quiz a premi su Salerno. Gli argomenti e gli ospiti sono stati vari: da assessori ad astronomi, da ingegneri ad attori, da sportivi e giornalisti, da opertatori del volontariato a quelli nel campo dell'ambiente, da musicisti e cantanti a architetti e rappresentanti degli studenti. Accanto al Giannimondo sono partite altre due iniziative: Il "panaro" solidale del Giannimondo (cesti di beni essenziali messi in giro per la città) e il concerto social del primo maggio di Salerno (10 ore di diretta in contemporanea su tutti i social con 32 artisti salernitani e tante tematiche affrontate). Il format ha avuto discreto successo in città. "Nel Giannimondo - conclude Fiorito - ho chiamato tantissimi talenti e artisti salernitani che hanno trovato lo spazio virtuale (e poi reale) per poter condividere le proprie passioni o nozioni, facendo rete tra energie e aggregazione/compagnia in un periodo complesso come quello del Coronavirus Sulla storia di Salerno è nato anche un quiz online con premi da ritirare alla fine della quarantena "Chi vuole essere salernitano?"