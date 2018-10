Ginnastica Salerno vince due titoli regionali femminili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con la disputa della 2^ prova del Campionato Regionale di squadra Allieve Gold di artistica femminile, presso la Palestra Federale “La Pegna” di Via Canzanella a Napoli, la Federazione Ginnastica d’Italia ha assegnati i titoli regionali e confermate per tutte le società le ammissioni alla fase interregionale in programma sempre a Napoli il 10 e 11 novembre prossimi. Nella Gold 1 vittoria solitaria della Ginnastica Salerno di Alessandra Di Giacomo, mentre nella Gold 2 si è imposto il Cag Napoli di Monica Degli Uberti che ha lasciato alle sue spalle, la Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco, la Ginnastica Salerno, il Cag Penisola Sorrentina di Rossana De Martino ed il CGA Stabia Castellammare di Stefania Gini. Nella Gold 3A sul podio sono saliti il C.G. Ischia di Mario D’Agostino, il Cag Penisola Sorrentina e la Morgana 999, seguiti da Ginnastica Salerno, Morgana 999 2^ squadra e C.G.A. Stabia. Nella Gold 3B, infine, doppietta della Ginnastica Salerno con la 1^ e 2^ squadra.