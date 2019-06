Salerno: pubblicate le graduatorie provvisorie per l'iscrizione agli asili nido

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di ammissione agli Asili Nido Comunali di Salerno per l'anno scolastico 2019/2020. Dall'8 al 18 giugno 2019 sarà possibile effettuare la domanda di ricorso indirizzata al direttore del Settore Politiche Sociali. La domanda dovrà essere consegnata presso la direzione Asili Nido in via Sichelgaita.

Dopo i ricorsi

Valutati i ricorsi, saranno pubblicate le graduatorie definitive il 21/06/2019 sul sito istituzionale del Comune di Salerno www.comune.salerno.it, su quello di Ambito www.pianosociale5.it, presso la Direzione Asili Nido in via P.ssa Sichelgaita e nelle rispettive sedi degli asili nido.

Allegati