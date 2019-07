Il 15° Campo Scuola della Protezione Civile di Bellizzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Protezione Civile Bellizzi, Gruppo Pro. Civ. Arci Nazionale organizzerà dal 17 al 20 e dal 22 al 28 luglio il 15° Campo Scuola, presso il Polo Logistico e Centro di Addestramento situato in località Crispi frazione San Vito del comune di Montecorvino Pugliano (SA).

La Protezione Civile Bellizzi è un’associazione che opera sul territorio nazionale e precursore in Italia dei campi scuola, progetto avviato già nel 2005 con il patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Più tardi, dal 2007, è stato avviato in tutta Italia dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Il primo campo, per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, dal 17 al 20 luglio. Il secondo campo, per ragazzi dai 12 ai 16 anni dal 22 al 28 luglio.

Sono previste all’interno del Centro di Addestramento di proprietà dell’Associazione, sito a San Vito di Montecorvino Pugliano (SA), tante attività che coinvolgeranno i ragazzi: corsi su relativi al primo soccorso con nozioni base B.L.S.D., AIB – antincendio boschivo, radiocomunicazione, i giovani verranno portati a conoscenza del sistema nazionale della Protezione Civile, dei piani di protezione civile comunale, ciclo dei rifiuti urbani, cartografia. Ma ci sarà spazio anche per tante attività pratiche: orienteering, tecniche di sopravvivenza in montagna, lezioni su terremoti e alluvioni, uso delle funi, imbracature e discensori, tutte strettamente collegate all’azione di volontariato.

Previste anche due uscite, presso i reparti elicotteristi dei Carabinieri e Vigili del Fuoco di stanza all’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi.

“Si tratta del 15esimo anno di attività svolte nell’ambito dei campi scuola. – spiega il Presidente dell’associazione Antonio Marsecani – Per noi è un motivo di grande soddisfazione poter, ogni anno, avvicinare tanti giovani al mondo del volontariato. Accrescere in loro la cultura del rispetto dell’ambiente, promuovere i valori dell’altruismo, del rispetto per il prossimo. Questi è il risultato che ogni anno, da quindici anni, ci prefissiamo di raggiungere.”

Fine della conversazione in chat

Digita un messaggio...