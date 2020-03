Coronavirus: l'impatto dell'emergenza sulle imprese artigiane

L'impatto economico dell'emergenza coronavirus è particolarmente rilevante. Per questo motivo la Cna ha realizzato un'indagine per valutare la ricaduta dell'emergenza sui diversi settori dell'artigianato che, in poche ore, ha raccolto oltre 6mila risposte.

I dati in provincia di Salerno

Nella nostra provincia il 75,4% delle imprese intervistate hanno già registrato degli effetti diretti sulla propria attivitù e ben il 53,1% stima che l’emergenza sanitaria in corso avrà un impatto negativo sui risultati economici del 2020 con una contrazione marcata dei ricavi.

Il supporto della Cna

La Cna di Salerno sta supportando le imprese artigiane salernitane con notizie e ogni azione utile ad aiutare le aziende ad affrontare questo momento difficile a partire dalla modulistica necessaria ad informare la propria clientela del rispetto delle disposizioni vigenti in seguito alle ordinanze sindacali sul rispetto dell’igiene ed altre precauzioni. Così come fatto dal tavolo nazionale anche a livello regionale la Cna di Salerno ha inoltrato una proposta operativa chiedendo all’ente di mettere in campo tutte le misure tese a salvaguardare la continuità dell’attività produttiva e la possibilità di ricorrere tempestivamente a strumenti di integrazione salariale per i propri dipendenti.