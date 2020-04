L'informativa del presidente Conte in Parlamento

Questa mattina il Premier Giuseppe Conte, a distanza di 9 giorni dall'ultima volta, ha tenuto un'informativa alla Camera dei Deputati (al Senato è in programma alle 12.30), nella quale ha descritto le iniziative che il Governo ha adottato o sta adottando, per contrastare l'emergenza sanitaria e quella economica.

In particolare, nel suo discorso, interrotto diverse volte a causa di proteste dell'opposizione o applausi della maggioranza, il Premier ha voluto ribadire la necessità di una ripartenza graduale per evitare la riesplosione dei contagi. Non è mancato un passaggio sull'utilizzo, più volte contestato dall'opposizione, dell'istituto del Dpcm in questa situazione emergenziale.