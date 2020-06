Inps: da luglio riapertura degli Uffici Relazione con il Pubblico

Il primo luglio riapriranno gli Uffici Relazione con il Pubblico dell'Inps nelle sedi ella Direzione Regionale Campania, fatta eccezione per le Agenzie territoriali di Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Telese, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese.

La riapertura

Questa riapertura, in considerazione dell'attuale fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19, sarà realizzata nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio Covid-19, a tutela dell’utenza che accederà agli uffici INPS e dei dipendenti che presteranno l’attività lavorativa in presenza fisica.

Le modalità di accesso

Per potere accedere agli sportelli informativi della propria sede, ciascun utente dovrà prenotarsi, anche comodamente da casa, scegliendo il giorno e l’orario di accesso. La prenotazione potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì per le fasce orarie di apertura al pubblico (8:30-12:30).

Per prenotarsi è possibile utilizzare:

App INPS Mobile, disponibile per sistemi Android e iOS;

Portale internet dell’Istituto ( www.inps.it )

) Contact Center (803164 da rete fissa, 06164164 da rete mobile);

Sportello telefonico provinciale con orario 8.30/13.30

Gli utenti dovranno accedere al servizio Gestione Sportelli, selezionare lo sportello di interesse previsto dal sistema, indicando la motivazione del contatto. Alcuni sportelli garantiranno un appuntamento in modalità richiamata telefonica, altri con accesso in sede; in tale ultimo caso, l’utente dovrà recarsi personalmente in sede nel giorno e nell’orario prescelto, munito del numero di prenotazione rilasciato dal sistema e dei dispositivi di sicurezza necessari per l’accesso ai locali chiusi (mascherina).

La prenotazione sarà necessaria anche per i servizi di prima accoglienza (rilascio PIN, C.U., estratti conto assicurativo, protocollazione di documenti, etc.).

Per l’attività di “consulenza” sarà possibile, sempre a partire dal 1° luglio, fissare un Appuntamento attraverso il servizio Agenda Appuntamenti telefonando al Contact Center dell’Inps o rivolgendosi alle sedi dell’Istituto; l’utente potrà optare per una consulenza in presenza presso la sede o in modalità di richiamata telefonica. La consulenza per gli Intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai sistemi di comunicazione bidirezionale saranno assicurati a distanza in videochiamata tramite la piattaforma TINPS (Microsoft Teams) o con contatto telefonico secondo la preferenza espressa al momento della prenotazione.

